В Приморье начался прием заявок на проект «Женское наставничество»

21.08.2020, 10:48, Новости дня

Прием заявок на участие в первом в РФ образовательном бизнес-проекте «Женское наставничество» начали в Приморье, сообщили в пресс-службе центра «Мой бизнес».

«В Приморье начался прием заявок для участия в бизнес-проекте для женщин, ведущих собственный бизнес. Центр «Мой бизнес» совместно с Международной академией женского предпринимательства проведут первую в РФ образовательную бизнес-программу «Женское наставничество», – приводит ТАСС сообщение центра «Мой бизнес».

Отмечается, что два месяца, с 12 октября по 13 декабря, международные спикеры будут работать с участницами, помогая им усовершенствовать их бизнес-проект. По итогам программы лучший проект получит грант на развитие в размере 100 тыс. рублей.

Заявки на участие принимаются до 5 октября. Курс смогут бесплатно пройти 35 женщин, развивающих или планирующих открыть свой бизнес. Очные встречи с наставницами из России, Белоруссии, Казахстана и Украины, а также онлайн-сессии будут проходить в течение восьми недель.

«В дальнейшем этот проект пройдет в других регионах и странах, но наши приморские бизнес-леди первыми могут стать его участницами. Инициативы женщин в открытии своего дела требуют особой поддержки. Ведь зачастую их бизнес связан с решением социальных задач: уход за детьми и пожилыми, оказание важных социальных услуг. К тому же ведение бизнеса они совмещают с заботой о семье и воспитанием детей», – сказала руководитель Центра инноваций социальной сферы Ольга Кудинова.

Она отметила, что часто толчком к открытию своего дела для женщин-предпринимателей становится нахождение в декретном отпуске.

По мнению Кудиновой, успешные истории других бизнесвумен помогут участницам проекта поверить в себя. Главная задача этого курса – дать участницам комплексное и системное представление об основах ведения бизнеса, помочь усовершенствовать их бизнес-навыки и компетенции и сформировать понимание своей предпринимательской стратегии.

Организация бесплатного обучения для предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело в Приморье, является одним из ключевых направлений работы центра «Мой бизнес» по улучшению инвестиционного климата в регионе. Мероприятия проходят в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.