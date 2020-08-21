Назван способ улучшить работу мозга без препаратов

21.08.2020, 10:43, Разное

Рефлексотерапевт Игорь Орлов рассказал, как с помощью медицинского массажа можно улучшить работу мозга. Для этого необходимо воздействовать на определенные точки и области.

Если массировать ушные раковины, можно улучшить кровообращение в мозге, а воздействие на мочку уха будет полезно для зрения. Кисти рук и стопы, по словам специалиста, при правильных процедурах способны нормализовать артериальное давление и снизить тревожность. А уколы в эти места могут служить профилактикой инсульта. Орлов отметил, что массаж не должен быть болезненным, сообщает “Москва 24”.