 

Назван способ улучшить работу мозга без препаратов

21.08.2020, 10:43, Разное

Рефлексотерапевт Игорь Орлов рассказал, как с помощью медицинского массажа можно улучшить работу мозга. Для этого необходимо воздействовать на определенные точки и области.

Если массировать ушные раковины, можно улучшить кровообращение в мозге, а воздействие на мочку уха будет полезно для зрения. Кисти рук и стопы, по словам специалиста, при правильных процедурах способны нормализовать артериальное давление и снизить тревожность. А уколы в эти места могут служить профилактикой инсульта. Орлов отметил, что массаж не должен быть болезненным, сообщает “Москва 24”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / Microsoft обновит принудительно старые версии Windows 10

20.07 / Мнение: Отменить нельзя перенести

20.07 / Провидец рассказал о возможности примирения Любови Успенской с дочерью

26.07 / Ученые использовали инновационный метод создания вакцины COVID-19 для ускорения мирового производства

01.08 / «Путин сказал “конец” — и все поправились»

26.07 / Вбросы западных ресурсов о России и “твиттерное право” не должны остаться безнаказанными

16.07 / Алиса Казьмина: Андрей со всеми детьми “в прекрасных отношениях”, но выгоняет их на улицу

27.06 / Любимая Tesla, ботинки мужа и картина: княгиня Шарлен распродает вещи, чтобы помочь ЮАР побороть COVID-19

25.06 / OnePlus намекнула на выход смартфона OnePlus Z в июле азбукой Морзе

08.07 / Появилась информация о тайной дочери Нагиева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска