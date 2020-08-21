 

Если в Украине будет расти заболеваемость COVID-19, госпитализировать будут только пациентов в тяжелом состоянии – врач-инфекционист

21.08.2020, 10:35, Новости дня

Если ситуация с распространением в Украине коронавирусной инфекции продолжит ухудшаться, больницы будут принимать только пациентов в тяжелом состоянии. 

Об этом 21 августа на брифинге в Министерстве здравоохранения заявила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Ольга Голубовская, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Если будет наблюдаться такой рост заболеваемости, мы вынуждены будем… менять стратегию госпитализации. Сейчас мы можем госпитализировать максимум тех людей, которые требуют какого-то медицинского вмешательства. Среднетяжелые формы заболевания также входят в показания к госпитализации, и этим наша страна отличается от многих стран Западной Европы и Соединенных Штатов Америки, где госпитализировали только людей уже в тяжелом состоянии. Но если будет наблюдаться такой рост заболеваемости, то, конечно, мы будем вынуждены тоже пересматривать показания к госпитализации и госпитализировать только тяжелые формы заболевания”, – сказала она.

По словам врача-инфекциониста, такое развитие событий усложнит качество оказания медицинской помощи.

Голубовская подчеркнула, что Украина пока что “не находится в таком коллапсе, как многие страны Европы, но для того, чтобы замедлить такой рост заболеваемости, мы должны сделать все от нас зависящее”.

По состоянию на 21 августа в Украине зарегистрировано 100 643 случая COVID-19 (за сутки их стало на 2106 больше). Умерло от коронавируса 2207 человек (+23), вылечилось 51 078 (+637).

За последние сутки в стране госпитализировали рекордное число больных с коронавирусом – 487.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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