 

Компании Hyundai и KIA планируют выпустить новый автомобиль Bayon

21.08.2020, 10:31, Новости дня

Известные южнокорейские марки Hyundai и KIA в скором времени могут выпустить совместный автомобиль.

Предполагается, что новое транспортное средство получит название Bayon. Об этом свидетельствуют данные с недавно оформленного патента, которые предполагает возможность выхода автомобиля в различных вариантах кузова. Вместе с тем разработчики пока удерживают в тайне любые подробности, связанные с новинкой.

Некоторые эксперты предполагают, что модель может быть предложена под названием одного из брендов, тогда как новую марку для Bayon пока не анонсировали. Вместе с тем внешний вид может существенно отличаться от всех ранее выпущенных автомобилей обеих южнокорейских компаний Hyundai и KIA.



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