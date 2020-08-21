Омские врачи запретили транспортировку Навального

21.08.2020, 10:23, Разное

Врачи омской Городской больницы скорой помощи, куда основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный был доставлен в тяжелом состоянии после отравления, отказались разрешать его транспортировку. Свою позицию они аргументировали нестабильным состоянием политика.

Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила, что родственники Алексея Навального дали разрешение на перевозку общественного деятеля. Однако медики уверены, что этого недостаточно, сообщает телеканал “360”. Окружение 44-летнего политика возмущено и считает, что это решение является попыткой “потянуть время”, чтобы ядовитые вещества в организме мужчины рассосались, а их след невозможно было обнаружить.