 

Названы регионы России с самой сложной ситуацией по распространению коронавируса

21.08.2020, 10:23, Разное

Специалист Центра экономических исследований Агаси Тавадян распределил регионы России по цветам в зависимости от сложности эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса COVID-19. Самые проблемные из них он причислил к красным.

В этой категории оказались 12 субъектов Российской Федерации. Среди них – Орловская, Мурманская, Самарская, Кемеровская и Кировская области. Помимо них большой прирост заболеваемости наблюдается в Удмуртии, Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области, Республике Крым, Алтайском крае, а также в Сахалинской и Курганской областях, сообщает телеканал “360”.



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