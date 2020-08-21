Орбан призвал страны Центральной Европы сплотиться ради сохранения христианских корней

21.08.2020, 10:20, Новости дня

Страны Центральной Европы должны сплотиться, чтобы сохранить свои христианские корни, поскольку Западная Европа экспериментирует с однополыми браками, иммиграцией и атеизмом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Западная Европа отказалась от… идей христианской Европы и вместо этого экспериментирует с безбожным космосом, радужными семьями, миграцией и открытыми обществами», – сказал Орбан, выступая на открытии памятника в честь Трианонского договора, подписанного после Первой мировой войны и изменившего границы европейских стран.

Венгерский лидер придерживающийся националистских взглядов и находящийся у власти более десяти лет, сказал, что памятник символизирует призыв к странам Центральной Европы, чтобы они укрепили свой союз и сплотились под «флагманством Польши».