 

ФБК: полиция нашла яд, которым отравили Навального

21.08.2020, 10:20, Новости дня

Транспортная полиция нашла вещество, которым отравили Алексея Навального. Об этом сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

По его словам, сотрудница полиции отказалась раскрыть название вещества ему и жене Навального Юлии, сославшись на тайну следствия. Однако уточнила, что это вещество смертельно опасное не только для Алексея Навального, но и для окружающих, «все вокруг должны находиться в костюмах защиты».

Главный врач омской больницы, по словам Жданова, в ответ на сообщение полиции сказал: «Ну нашли и нашли».

Жена Навального рассказала, что не доверяет больнице скорой помощи № 1 Омска, в которой находится её муж. Она считает, что врачи удерживают политика в клинике и не дают разрешение на его транспортировку на лечение в Европу, «чтобы то химическое вещество, которое находится в организме Алексея, исчезло».

В Омский аэропорт имени Дмитрия Карбышева в пятницу утром прилетел самолет для эвакуации Алексея Навального, который находится коме, на лечение в Германию. Об этом сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

Накануне утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В самолёте, ему стало плохо. Борт экстренно посадили в Омске. Оппозиционера направили в больницу. Он находится в коме и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Врачи пока не сообщали диагноз Алексея Навального. Его соратники считают, что политика отравили токсинами.



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