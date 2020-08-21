Добровинский нашел несоответствия в показаниях свидетеля по делу Ефремова

21.08.2020, 10:08, Новости дня

Адвокат потерпевших по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова Александр Добровинский прокомментировал показания свидетеля аварии.

«Свидетель видел подушку безопасности через опущенное стекло, а согласно экспертизе оно не было опущено», – сообщил он РБК.

Ранее «секретный» свидетель защиты Александр Кобец уверенно заявил, что Ефремов не сидел за рулем своей машины в момент ДТП. Со стороны водителя вышел молодой человек с темными волосами без седины, который позже начал угрожать расправой, сказал мужчина.

Позже он не узнал себя на записях с места событий. Также Кобец отмечал, что слеп на один глаз, и в день ДТП пил пиво с приятелем.

В среду в суде допросили свидетелей: актеров Никиту Высоцкого и Татьяну Беркович, поэта Андрея Орлова.

Пресненский суд приобщил к материалам дела против актера Михаила Ефремова отзыв специалиста, указавшего на возможность повлиять на управление автомобилем через спутник. Специалист-автотехник в суде призвал учитывать в расследовании аварии «энергетические дыры», «грозовые сгустки» и «аэрозольные облака».