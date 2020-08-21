Из всех создаваемых в мире вакцин мексиканцы доверяют российской

21.08.2020, 10:05, Новости дня

Несмотря на то что большинство мексиканцев полагают, что на создание вакцины от коронавируса потребуется ещё много времени, число тех, кто возлагают на неё надежду за последний месяц выросло на 9%, свидетельствует опрос El Financiero. При этом наибольшие надежды жители Мексики возлагают на разработки российских учёных.



Reuters

Всё больше жителей Мексики признаются в том, что возлагают надежду на вакцину от коронавируса, пишет El Financiero. По данным опроса, проведённого изданием, в период с 11 июля по 15 августа надежда на появлении вакцины уже в ближайшем будущем появилась ещё у 9% мексиканцев.

Таким образом, число опрошенных мексиканцев, с уверенностью смотрящих в будущее возросло до 36%. Большинство респондентов, а именно 55% участвовавших в опросе, считают, что на создание вакцины потребуется ещё много времени, однако с июля их число сократилось на 11%.

Как отмечает издание, это связано, в первую очередь, с объявлением президента Владимира Путина о регистрации в РФ первой в мире вакцины от коронавируса. Кроме того, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страна примет участие в производстве вакцины, разрабатываемой Оксфордским университетом.

Наибольшие надежды мексиканцы возлагают именно на российскую вакцину. Уверенность в ней высказали 66% опрошенных, а ещё 32% опрошенных и вовсе заявили, что в полной мере доверяют разработке российских учёных.

В создаваемые во Франции, Великобритании и Соединённых Штатах вакцины верят 65%, 63% и 60% респондентов соответственно. Среди тех, кто «очень уверен» в западных лекарствах от COVID-19, наибольшее число опрошенных отдают предпочтение американским наработкам. В свою очередь, вакцина, которая будет производиться в Мексике, находит поддержку у 63% мексиканцев, однако всего 22% признались, что очень в ней уверены.

При этом меньше всего доверия мексиканцы испытывают к китайским разработкам. Результаты опроса свидетельствуют о том, что доверяют ей лишь 44%, а высокую степень уверенности высказали всего 20%.

Вместе с тем, несмотря на постепенную отмену карантинных мер во всём мире, опрос показал, что с его начала в мае наибольшее число жителей Мексики полагают, что коронавирус всё ещё распространяется — в этом убеждены половина всех респондентов. Как напоминает El Financiero, в мае 41% опрошенных считали, что пик пандемии уже пройден, однако сейчас так полагают 26%.

В середине августа процент тех, кто лично знал заболевших коронавирусом в Мексике, достиг 63%, у 26% из них заразился член семьи. Ещё 49% лично знакомы с погибшими от COVID-19, члена семьи потеряли 12% мексиканцев, принявших участие в опросе.