В Европарламенте предложили ввести санкции против России за избитых белорусских протестующих

21.08.2020, 10:00, Разное

Российская Федерация признана виновной стороной в избиении протестующих в Минске. Соответствующая резолюция была принята Европарламентом по инициативе депутата от Польши Яцека Вольского.

Парламентарий обратил внимание присутствующих на то, что Белоруссия — единственная страна Европы, не принимающая участия в ПАСЕ, поэтому её граждане поражены в защите своих прав и не могут обращаться для их защиты в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Для разрешения правовой коллизии Вольский предложил возложить всю ответственность в таких случаях на Россию, так как она образует с Белоруссией союзное государство.

– Россия постоянно делает заявления, что Беларусь находится в зоне её стратегических интересов, хотя мы призываем её не вмешиваться в дела соседнего государства, а предоставить эту почётную миссию нам. Если России придётся отвечать, например, за преступления белорусских силовиков, то либо Россия будет нести финансовые потери, либо принудит Лукашенко не обращаться так с протестующими. Если говорить о стратегии в долгую, то России в один день это всё надоест и она прекратит своё вмешательство в Беларусь. Таким образом мы решим сразу две проблемы, – пояснил Вольский.