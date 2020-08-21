Палеонтологи нашли внутри ихтиозавра останки талаттозавра

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21.08.2020, 9:53, Разное

Американские палеонтологи обнаружили скелет динозавра талаттозавра внутри окаменелых останков огромного ихтиозавра. Эксперты полагают, что морской ящер пытался съесть его, но не смог рассчитать свои силы, подавился и умер.
По словам профессора Рюсукэ Монтани из Калифорнийского университета, ранее они никогда не находили в морских и наземных хищниках полые останки других ящеров. Однако обнаруженные в провинции Гуйчжоу окаменелости ихтиозавра, названного впоследствии Guizhouichthyosaurus, доказывают, что крупные хищники могли питаться слишком крупной для себя добычей.

Данная особь достигала длины 5 метров, а весила свыше 100 кг. Из современных существ ихтиозавр более всего похож на косатку. В центральной части морского ящера нашли четырехметрового динозавра из отряда талаттозавров. Добыча оказалась настолько крупной, что ихтиозавр фактически подавился им и погиб.



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