Стал известен годовой доход Собчак

21.08.2020, 9:48, Новости дня

Телеведущая Ксения Собчак в 2019 году заработала 185,8 млн рублей, следует из декларации о доходах ее мужа, художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова.

Как пишет «Коммерсант», доход самого Богомолова при этом составил 19 млн рублей.

В собственности у Собчак – три земельных участка (общая площадь – 3,1 тыс. кв. м), дом (482 кв. м), три квартиры (74,4 и 353,7 кв. м в Москве и 1/3 квартиры в 245,7 кв. м в Санкт-Петербурге). Также ей принадлежит семь нежилых помещений. В двух из них – по 1/3 доли.

На телеведущую зарегистрирован Bentley Continental GT Speed.