 

Тихановская о ситуации в Белоруссии: Забастовки зажали диктатуру в угол

21.08.2020, 9:43, Разное

Кандидат на пост главы страны назвала соотечественников мирными и трудолюбивыми людьми, которые в силах изменить будущее Белоруссии. “Пришло время сплотиться. Вы уже показали невероятное единство и проявили стальную выдержку”, – сказала Светлана Тихановская.

По словам политика, забастовки на предприятиях зажали диктатуру в угол. Режим дрожит от страха перед силой и мужеством белорусов. Тихановская попросила рабочих не вестись на запугивание властей и продолжить выходить на улицы.

“Мы заставим власть услышать наши голоса, которые она украла”, – продолжила политик. Она также напомнила о главных целях: прекратить насилие, освободить всех политзаключенных и провести прозрачные и свободные выборы президента.

Ранее Светлана Тихановская обнародовала видеообращение к Европейскому союзу. Политик попросила западных лидеров не признавать итоги голосования и поддержать протесты. Она отметила, что Лукашенко потерял легитимность в глазах всего мира.

Напомним, выборы главы Белоруссии состоялись 9 августа. С большим отрывом победил действующий президент Александр Лукашенко. За него отдали голос 80,01% избирателей. Его соперницу Светлану Тихановскую поддержали 10,01% граждан.



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