В США генные инженеры вывели уникального быка-производителя

21.08.2020, 9:17, Разное

Американским ученым удалось вывести уникального генетически модифицированного быка-производителя, способного оставлять исключительно мужское потомство. У быка Космо при помощи редактора генов CRISPR/Cas9 была отредактирована X-хромосома.

По словам генных инженеров из Калифорнийского университета США, теперь даже при наличии двух женских хромосом на свет появится бык мужского пола из-за изменений гена SRY. Благодаря этому удастся создать стадо из одних мужских особей со склонностью к набору веса для производства большого количества мяса. В будущем содержание такого стада может оказаться экономически целесообразным.

Стоит отметить, что в природе встречается подобная аномалия под названием синдром де ля Шапеля. Она заключается в том, что при наличии двух женских хромосом XX особь имеет мужские признаки, но при этом страдает от бесплодия. Сам эксперимент далек от совершенства. Российские исследователи Светлана Смирнихина и Вячеслав Черных полагают, что работа американских коллег на сегодняшний день носит научно-исследовательский интерес, но практического применения пока не имеет из-за высоких затрат.