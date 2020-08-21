Медики назвали причину повторного заражения коронавирусом

21.08.2020, 9:17, Разное

Американские медики из Массачусетской больницы рассказали, почему человек может заразиться коронавирусом во второй раз. Всему виной является высокий уровень ряда цитокинов. Этот фактор способен предотвратить развитие устойчивого иммунитета к COVID-19.

Медики исследовали лимфатические узлы и специалисты умерших больных с коронавирусом. В результате они обнаружили отсутствие герминативных центров, а они, в свою очередь, являются частью образования иммунитета. Речь идет о структурах, образующихся во время вакцинации или же инфицирования. В них со временем созревают В-клетки, продуцирующие антитела. Они позволяют организму человека довольно быстро распознать патоген и атаковать его, если произойдет повторное заражение.

Вспомогательные Т-клетки играют основополагающую роль в формировании этих ключевых центров. Они не формируются, если пациент переносит коронавирус в тяжелой форме. Причиной этого является высокий уровень сигнальных молекул, которые получили название цитокины. Это значит, что, несмотря на присутствие антител, некоторые люди могут повторно заболеть COVID-19.