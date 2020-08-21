 

Число случаев COVID-19 превысило в Украине 100 тысяч

21.08.2020, 9:03, Новости дня

За сутки в Украине подтвердили 2106 случаев заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Общее число случаев коронавирусной инфекции превысило в Украине отметку в 100 тыс. и достигло 100 643.

За последние 24 часа жертвами коронавируса стали 23 человека. Количество умерших с диагнозом COVID-19 составляет уже 2207.

Вылечились за сутки 637 больных. За время эпидемии в Украине после коронавирусной инфекции выздоровело уже 51 078 человек.

По состоянию на 20 августа в Украине было зарегистрировано 98 537 случаев коронавируса (за последние сутки стало больше на 2134). От COVID-19 на вчера скончалось 2184 больных (+40 за сутки).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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