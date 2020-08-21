 

Эпидемия COVID-19. В Украине установлен рекорд по числу госпитализированных за сутки

21.08.2020, 9:15, Новости дня

В Украине установлен рекорд по числу госпитализированных за сутки больных коронавирусной инфекцией. Об этом 21 августа сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Было госпитализировано 487 человек, и это наибольшее количество людей, которых госпитализировали за сутки на протяжении всей пандемии”, – сказал он.

По словам министра, в Украине меняют алгоритмы маршрутизации пациентов и предоставление медицинской помощи.

“Я считаю, что мы должны уже говорить, что у нас нет больниц первой волны, второй волны, и я дал соответствующую задачу, чтобы мы их просто все объединили в связи с большим количеством людей, которые поступают в больницы”, – заявил Степанов.

По состоянию на 21 августа в Украине зарегистрировано 100 643 случая COVID-19 (за сутки их стало на 2106 больше). Умерли от коронавируса 2207 человек (+23), вылечились 51 078 (+637).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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