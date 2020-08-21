 

Обновленный Седан Lexus ES получил полный привод

21.08.2020, 9:10, Новости дня

Премиальная марка Lexus презентовала новый седан Lexus ES с обозначением 250 AWD, предполагающем применение полного привода.

Следует отметить, что данное новшество ранее никогда не применялось в отношении популярного седана. Вместе с тем автомобиль приводится в движение 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Под капотом седана Lexus ES установлен 2,5-литровый бензиновый двигатель на 205 л.с. мощности. Приобрести новинку в США станет возможным к осени.

В свою очередь, минимальная комплектация седана Lexus ES оценена производителем в 39,9 тысяч долларов. Напомним, в начале лета в РФ стартовали продажи обновленной модели с 2,5-литровым мотором в комплектации F Sport.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Вулкан Синабунг в Индонезии выбросил огромное облако пепла

18.07 / Сериал “Чернобыль” получил семь наград премии BAFTA

19.07 / Ученые предсказали появление на Земле нового океана

20.07 / Названа дата завершения весенней сессии Госдумы

16.08 / Лукашенко обвинил иностранных «кукловодов» в беспорядках в Белоруссии

19.07 / «Локомотив» обеспечил себе второе место в чемпионате РФ по футболу

29.06 / Филарет заявил, что будет требовать от Константинополя другой томос

13.08 / Познер рассказал о реакции Лукашенко на свою едкую реплику

25.06 / “Ливерпуль” впервые в истории стал чемпионом английской премьер-лиги

21.07 / Кремль объяснил корректировку национальных целей развития РФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска