Обновленный Седан Lexus ES получил полный привод

21.08.2020, 9:10, Новости дня

Премиальная марка Lexus презентовала новый седан Lexus ES с обозначением 250 AWD, предполагающем применение полного привода.

Следует отметить, что данное новшество ранее никогда не применялось в отношении популярного седана. Вместе с тем автомобиль приводится в движение 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Под капотом седана Lexus ES установлен 2,5-литровый бензиновый двигатель на 205 л.с. мощности. Приобрести новинку в США станет возможным к осени.

В свою очередь, минимальная комплектация седана Lexus ES оценена производителем в 39,9 тысяч долларов. Напомним, в начале лета в РФ стартовали продажи обновленной модели с 2,5-литровым мотором в комплектации F Sport.