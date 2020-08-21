Мнения: Методички для майданов надо начинать с философии

21.08.2020, 9:08, Новости дня

Происходящее в Белоруссии давно квалифицировано и белорусскими, и российскими политологами, как цветная революция, или проще говоря, майдан. Сомнений нет: в Белоруссии повторяется украинский сценарий, что не скрывают и сами лидеры протеста, откровенно снимая пункты своей программы с украинских образцов. Тут и «выход из интеграционных образований, где доминирует Россия» и «запрет пророссийских организаций», и «возвращение белорусскому языку статуса единственного государственного».

Происходящее в Белоруссии давно квалифицировано и белорусскими, и российскими политологами, как цветная революция, или проще говоря, майдан. Сомнений нет: в Белоруссии повторяется украинский сценарий, что не скрывают и сами лидеры протеста, откровенно снимая пункты своей программы с украинских образцов. Тут и «выход из интеграционных образований, где доминирует Россия» и «запрет пророссийских организаций», и «возвращение белорусскому языку статуса единственного государственного».

В общем, всё то же самое, что и во времена украинского майдана, и, вроде, вся постмайданная украинская ситуация прошла у нас перед глазами, и все осведомлены о последствиях. А люди всё равно выходят на улицы, создают живые цепи и протестуют, требуя перемен. Парадокс? Недальновидность? Самоубийственная близорукость?

Многие доводы противников белорусского майдана вполне рациональны, и всё действительно, происходит, как под копирку с аналогичных украинских событий. Но факт остаётся фактом, протест имеет место, он нарастает, люди выходят, и что с эти делать – похоже, те, кому это поручено, не вполне себе представляют, несмотря на то что время подготовиться, в общем-то, было.

Та движущая сила, которая заставляет людей протестовать, разрушая своё государство в угоду западным глобалистским стратегам, так и остаётся для политтехнологов, в спешном порядке брошенных на тушение очередного пожара у наших границ, загадкой. Вернее, они-то вам скажут, что всё себе прекрасно себе представляют. Надо просто увеличить бюджеты, усилить медийное воздействие, накинуть ещё на Телеграм, давить пиаром, одновременно запугивать, грозить социальным коллапсом и красочно расписывать все прелести стабильности. Это всё так, и надо это делать, и надо было делать все прошедшие с момента разрушения СССР почти тридцать лет, но что-то подсказывает, что этого явно недостаточно.

Ведь к кому-то обращены вот эти программные заявления: «выход из «Союзного государства», Евразийского Союза, Таможенного Союза», «осуществление пограничного и таможенного контроля на границе с Россией», а также вступление Белоруссии в НАТО и ЕС, ну и кружевные трусики каждому, разумеется. И кто-то их поддерживает. Причём эти «кто-то» поддерживают их активно, выходя на улицы и рискуя собой, жертвуя той самой стабильностью. Значит, есть что-то, что для них выше стабильности, дороже спокойствия и благополучия, то, за что они готовы идти под дубинки ОМОНа, дышать слезоточивым газом, а некоторые и бросать «коктейли Молотова».

У нас явно недооценивают такие категории, как духовные ценности, мировоззрение, идентичность, идея, идеология. Причём, делают это сознательно. Потому что как только ты признаёшь эти категории в качестве данности, ситуация тут же резко осложняется.

Тут уже накидыванием бюджета на Телеграм не обойдёшься, ибо в ход идёт (сейчас будет много сложных слов, но ненадолго) ноомахия – войны ума, оперировать необходимо эпистемами, опираться на три парадигмы – Премодерн, Модерн, Постмодерн. А также представлять себе, что такое Логос, в чём разница между Логосом Аполлона, Логосом Диониса и Логосом Кибелы.

Вам уже стало дурно? Человеческая психика имеет защитные функции, и когда сталкивается с чем-то для себя опасным – а непонятное всегда кажется опасным – она закрывается, отключает восприятие, вплоть до жёсткого и агрессивного отрицания. То есть, если человеку что-то непонятно, то естественная реакция – отвергнуть это. Заставить себя понять – это требует, во-первых, серьёзного волевого усилия, во-вторых – ума. А это всегда сложно и не всем вообще дано.

Куда проще действовать понятными, давно усвоенными методами. Есть же простые и прежде действенные методы и подходы. Например, PR – это мы знаем из 1990-х. Нанимаешь пиарщиков, при этом денег лучше не жалеть, а то пиарщики обидятся и будут работать плохо. Это как экономить на здоровье, недоплачивая врачам. СМИ – тоже всё ясно, нужно заплатить копирайтерам, которые напишут по тезисам, а потом устроить «размещалово». Денег тоже лучше не жалеть, сейчас не до шуток. А, ну из новых фишек – Телеграм-каналы. Это вообще только для продвинутых, а на «той стороне» люди явно продвинутые, поэтому тут особый подход и бюджеты тоже особые, здесь об экономии вообще речи быть не может.

Остаётся вопрос – а что писать, с каким контентом работать, что двигать в телеге? Да это вообще не вопрос, братан, интернет в помощь, там есть всё, забивай нужный запрос, дальше совсем просто – Ctrl+Insert, Shift+Insert– это для продвинутых, а так – правка / вырезать, правка / вставить. Вот и вся премудрость. Конечно, всё так, в интернете есть всё, и даже ноомахия, и про эпистему, и про три парадигмы, и про Логосы – всё это тоже есть, но тут включаются защитные свойства психики. Простое и понятное брать, сложное и непонятное – отбрасывать.

Ну, действительно, кто полезет читать Ноомахию, если бюджеты уже пришли и всё очень горячо и очень срочно. Хорошо, статью в Википедии про постмодерн ещё можно пробежать, что-то где-то каждый об этом уже более-менее слышал, статью про Эпистему Фуко – сложнее, написана тяжёлым философским языком. Да и времени действительно нет. Хорошо, когда в ход идёт хотя бы геополитическая логика. Ведь выход из интеграционных проектов с участием РФ и вступление в ЕС и НАТО – это уже чистая геополитика, к ней-то уже привыкли, первые лица оперируют этим термином, здесь-то хоть надо не подкачать. Какая там уже эпистема, парадигмы и Логосы.

А вот наши западные партнёры не гнушаются. И методички их не за бюджеты пишутся, Cut & Paste. Точнее, денег они, конечно, тоже не жалеют, но со всей своей англосаксонской диурнической логикой они идут от начала – от Идеи. Сначала философия – развитие западной Мысли – от пресократиков к Платону и Аристотелю, через сомнение к схоластике, реформация, там Декарт с его «Богом как первопричиной» к субъектно-объектной паре и дальше выход в Модерн, постановка под сомнение Традиции, дальше Кант и Гегель, отрицание Традиции, прогрессизм, позитивизм, материализм. Это столетия развития западной мысли. Либерализм – как кульминация Модерна. Но дальше – интереснее.

Дальше сомнение в Модерне и переход к Постмодерну. Здесь уже корень всех современных технологий – ризома Делёза, Бодрияр, отчуждение и атомизация, сети и сетевое общество, адаптированные в технологии – сетевые войны, soft-power, smart-power. А вот уже потом, когда всё это технологическое великолепие правильно оформлено и упаковано – появляется методичка. Да, та самая. Там и дальше есть – объектно-ориентированная онтология, искусственный интеллект, мутанты, клоны, киборги. Но это пока в стати проработки, это ещё не технологии, а только первое приближение. Нас же интересует та самая методичка.

Она есть продукт развития западной мысли. Западной, Карл! Тот, кто взял её в руки, взял её вместе с западной эпистемой – своего рода ценностным, парадигмальным языком, на котором мыслит, говорит и действует Запад. Он взял её с ценностной основой и идеей существования (Запада), которая утверждается не как западная, а как универсальная, то есть глобальная, для всех. Она сформулирована, так же хорошо упакована и даже уже продвинута на рынок. Уже проведены маркетинговые исследования, созданы дилерские центры, сети по продвижению, реклама, и люди уже её берут. Хорошо берут.

Ведь Идея для Запада – это товар. Ценности – это товар. Не просто прими их. Купи. Только тогда ты воспримешь их не как спам, а как то, за что ты заплатил, то есть как действительно, ценность. Эта система ценностей не только вписана в многовековой интеллектуальный смысловой контекст, она реализована, наглядна, закончена. В ней, как и во всяком законченном мировоззрении, есть ответы на все вопросы. Если ты её купил, воспринял, она стала твоей – ты стал её носителем и ретранслятором, в этот момент она уже и есть ты.

В этой смысловой парадигме и развивается наше общество, всё постсоветское пространство, постсоветская постлиберальная Россия, постсоветская квазисоветистская Белоруссия, вся постсоветская элита, культура, а массы покорно, вслед за элитами, становятся её носителями. Носителями западной эпистемы. Они тоже, как и вы, господа белорусские (российские, украинские, молдавские, далее по списку, нужное подчеркнуть) чиновники, принимают западную ценностную смысловую парадигму. Но только делают это не за бабки, как вы, и не за власть, а искренне, незатейливо, более кондово и примитивно, но при этом более просто и одержимо.

Они думают, что это всерьёз, они думают, что это и есть ценности, что других нет, а значит, что это и есть они сами. Для них всё, к чему апеллируют методички – понятно и естественно. Поколение носителей советской эпистемы уходит, а на их место идут носители новой, западной эпистемы. Это они стоят напротив щитов ОМОНа в Минске. Вам уже кажется, что всё безнадёжно, и выхода нет, как и нет нашей, альтернативной смысловой парадигмы, нашей мысли, нашей, не западной, эпистемы. Есть. Но это уже совсем другая история.

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