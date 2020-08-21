 

Ученые: Сахар действует на мозг как наркотик

21.08.2020, 8:53, Разное

Датские ученые, работающие на базе Орхусского университета, доказали, что сахар аналогично наркотику способен воздействовать на мозг. Он меняет химическую составляющую органа ЦНС и вызывает привыкание к нему. В связи с этим у многих имеется большая тяга к сладостям.
Исследования проводились на свиньях. Мозг данных животных по ряду характеристик напоминает человеческий. В день авторы научной работы давали свиньям пить по два литра воды с содержанием сахара. После 12 дней наблюдений производилось сканирование мозга животных. Ученые обнаружили множественные изменения в опиоидной и дофаминовой системах. Первая отвечает за удовольствие и благополучие, активность в ней замечалась с самого начала проведения научной работы.

Употребление сахара воздействует на систему награды мозга аналогично наркотикам. На фоне изменений в органе ЦНС на второй план отходят стимулы, связанные с социальным взаимодействием и обучением.



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