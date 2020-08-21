 

Канадские психологи назвали главную причину расставаний

21.08.2020, 8:53, Разное

Психологи после проведения исследования с участием четырех тысяч человек назвали истинную причину расставаний. По их словам, взаимопонимание и душевная близость в романтических отношениях играют куда большую роль, нежели тревога и ссоры.
Эксперимент канадских специалистов длился 27 дней. Каждую неделю испытуемые отвечали на вопросы, содержащиеся в анкете. К концу исследования отношения со своими избранниками разорвали 100 участников. 76 из них прошли подобное тестирование спустя месяц после расставания.

После анализа данных психологи пришли к выводу, что отсутствие близости между партнерами стало главным фактором разрыва отношений. Встречаться прекращали люди, которые ничего не рассказывали о себе и не интересовались избранниками.

В паре может наблюдаться нехватка душевной близости. Этот фактор необходимо учитывать при частых ссорах. Психологи призвали воспринимать данную информацию с долей критики. Возможно, одному из избранников отношения казались близкими, а другой придерживался противоположной точки зрения.



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