WarnerMedia проведет независимое расследование после жалоб Рэя Фишера

21.08.2020, 8:53, Разное

Голливудский актер Рэй Фишер, снявшийся в фильме «Лига справедливости», рассказал о том, что компания WarnerMedia решила провести независимое расследование, чтобы проверить сообщения о неприемлемом поведении режиссера Джосса Уидона. Постановщика картины «Мстители» пригласили завершить съемки ленты, у истоков которой стоял Зак Снайдер.

Ранее Рэй Фишер жаловался на давление, которое оказывал Джосс Уидон не только на него, но и почти всю съемочную группу. Тогда руководство WarnerMedia решило побеседовать с его коллегами и иными членами съемочной команды. Это стало поводом для проведения независимого расследования.

При этом проверке подвергнут не только Джосса Уидона, а еще Джеффа Джонса (он угрожал завершить кинокарьеру Фишера) и Джона Берга. Во время слияния AT&T с Time Warner они могли злоупотреблять своей властью, ведя безответственную политику. Стоит напомнить, что 22 августа начнется крупнейшее мероприятие, посвященное продукции DC Comics, DC Fandome.