 

Тихановская призвала белорусских рабочих оставить страх и расширять забастовки

21.08.2020, 8:48, Новости дня

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выпустила новое видеообращение, в котором призвала рабочих белорусских предприятий продолжать и расширять забастовки против «спрятавшейся в дворцах диктатуре».

Тихановская в своем обращении на YouTube-канале «Страна для жизни» отметила, что рабочие «Беларуськалия», «МТЗ», «Гродно азота» и других предприятий, выражающие свой протест в связи с ситуацией в стране, – это «символ новой свободной Белоруссии». 

Она отметила, что будущее Белоруссии, а значит, и будущее детей зависит сейчас от единства и решительности белорусов.

«Поэтому я прошу вас – продолжайте и расширяйте забастовки. Не ведитесь на запугивания. Объединяйтесь. Мы заставим закрывшуюся в своих дворцах власть услышать наши голоса, которые она у нас украла», – подчеркнула она. 

Тихановская напомнила, что цели оппозиции просты – прекратить насилие, освободить политических заключенных, провести прозрачные, свободные и честные выборы. 

«Забастовки зажали диктатуру в угол, ранили ее в самое сердце. Забастовки – это абсолютно легальное и мощное оружие против режима. Они это знают. И поэтому Вас запугивают, – отметила Тихановская. 

Ранее Тихановская в день саммита ЕС выпустила видеообращение и заявила, что призывает европейских лидеров не признавать итоги выборов в Белоруссии. 

На прошлой неделе штаб экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Напомним, крупнейшие предприятия Белоруссии, в том числе МАЗ, БелАЗ, МТЗ, БМЗ начали создавать Национальный стачечный комитет, его формирование может завершиться в ближайшее время. 

Актив Минского тракторного завода на собрании объявил о начале забастовки 17 августа. До этого рабочие Минского автомобильного завода (МАЗ) вышли на забастовку. Также несколько сотен сотрудников завода БелАЗ приостановили работу и вышли к центральной проходной с требованием вывести из города ОМОН и предоставить результаты голосования по городу Жодино.



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