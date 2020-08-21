 

«Росэлектроника» покажет на «Армии-2020» интеллектуальную систему управления роботами

21.08.2020, 8:48, Новости дня

Холдинг «Росэлектроника» впервые представит в рамках международного военно- технического форума «Армия-2020» автоматизированную интеллектуальную систему управления роботами, сообщил индустриальный директор радиоэлектронного комплекса госкорпорации «Ростех» Сергей Сахненко.

«На объединенной экспозиции радиоэлектронного комплекса Ростеха на форуме «Армия-2020» будут представлены более 400 экспонатов военного, двойного и гражданского назначения. В числе новинок холдинг «Росэлектроника» продемонстрирует интеллектуальную систему управления робототехническими системами, а также комплекс подвижных радиоцентров для организации магистральной радиосвязи для высших звеньев управления ВС РФ», – передает ТАСС слова Сахненко.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко назвал наиболее важные оружейные новинки российского ВПК на форуме «Армия-2020».



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