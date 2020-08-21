Врачи оценили возможность транспортировки Алексея Навального

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21.08.2020, 8:08, Новости дня

Блогера Алексея Навального пока нельзя транспортировать из-за его нестабильного состояния, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш со ссылкой на главврача больницы.

«Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное», – передает ТАСС слова Ярмыш. Она добавила, что решения родственников для его перевозки для врачей недостаточно.

В четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. В омской больнице рассказали, что он находится в тяжелом состоянии в реанимации. СМИ сообщали, что врачи обнаружили алкоголь в крови Навального. 

Транспортные полицейские организовали проверку информации о том, что Навальный мог отравиться в аэропорту Томска.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пожелал блогеру Алексею Навальному скорейшего выздоровления и пообещал оказать помощь в эвакуации на лечение за границу, если поступят подобные обращения.

Напомним, медики исключили ряд диагнозов у впавшего в кому Навального: инфаркт, инсульт, а также заражение коронавирусом.

По словам заместителя главврача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолия Калиниченко, состояние Навального удалось стабилизировать, при этом перевозить блогера в Москву не планируется.



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