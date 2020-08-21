Камера видеоняни засняла, как ребенок проснулся ночью и начал слушать загадочный шепот

21.08.2020, 8:01, Разное

Жуткое для любого родителя видео было снято ночью камерой видеоняни, установленной в детской спальне. Кто пытался поговорить с девочкой? Призрак? Демон? – Жуткое для любого родителя видео было снято ночью камерой видеоняни, установленной в детской спальне. Кто пытался поговорить с девочкой? Призрак?

На сайте Reddit было выложено пугающее видео, снятое на камеру видеоняни (бэби-монитор), установленную в спальне маленькой девочки.

Согласно описанию к видео, посредине ночи мать ребенка внезапно проснулась с неожиданной мыслью о том, что надо срочно проверить что происходит в спальне ее дочери. Это была "непреодолимая тяга".

"Она спала, но потом села на кровати и уставилась на двери. И примерно через 10 секунд появился странный голос. Кто-то может расшифровать что он говорит?"

Чтобы расслышать непонятные обрывочные слова на видеоролике, сделайте звук на максимум. На 10-й секунде видео можно услышать одно слово или быструю фразу, а потом еще одно.

К ролику было оставлено около полутора сотни комментариев и некоторые смогли разобрать слово "Бэби" ("малышка"), что уже достаточно жутко, а еще слово "Слушай".

"Голос похож на скрипучий мужской, который два раза говорит "Слушай", во второй раз быстрее, после чего идет какое-то ворчание", – пишет один из комментаторов.

По словам автора видео, девочка недолго сидела на кровати и слушала голос, вскоре она снова легла в постель и уснула. А когда наутро мать спросила у дочери, что произошло ночью, то девочка сказала, что она ничего не помнит о том, как просыпалась, и тем более ничего не сказала о загадочном шепоте.