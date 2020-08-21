 

Психолог сомневается в возвращении на сцену Елены Кондулайнен после инсульта

21.08.2020, 7:53, Разное

Специалист в области психологии Ксения Ужинцева полагает, что Елена Кондулайнен не сможет вернуться на сцену из-за перенесенного инсульта. Причиной могут стать не только проблемы с восстановлением, но и психологический настрой.
Сейчас актриса Елена Кондулайнен находится в Боткинской больнице, в которой она проходит реабилитацию. Медики отмечают, что у нее наблюдается положительная динамика восстановления. Так, актрисе частично вернулась речь, но выступать на сцене в таком состоянии она не сможет.

По словам Ксении Ужинцевой, Елене Кондулайнен не удастся полностью восстановиться из-за неверия в собственные силы. Сам инсульт мог наступить на фоне одиночества и отсутствия поддержки со стороны близких и родственников. Стоит напомнить, что актрису госпитализировали из кафе, где она праздновала с коллегами новую театральную постановку.



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