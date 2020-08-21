Врачи в Омске проводят консилиум по состоянию Навального

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21.08.2020, 7:50, Новости дня

Врачи больницы скорой медицинской помощи в российским Омске вместе с прибывшими из Москвы специалистами проводят консилиум по состоянию здоровья оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает “Интерфакс” со ссылкой на пресс-службу минздрава Омской области.

Там отметили, что врачи осматривают пациента “в рамках расширенного консилиума”.

По его итогам специалисты вынесут решение, транспортабелен ли Навальный.

Сегодня утром в минздраве также сообщили, что состояние оппозиционера остается без изменений, пишет “Интерфакс”.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В больнице заявляли, что состояние Навального удалось стабилизировать, однако позже пресс-секретарь политика Кира Ярмыш обнародовала видеообращение, в котором сообщила, что его состояние по-прежнему тяжелое.

Медики исключили травматические повреждения, инсульт или инфаркт миокарда, а также COVID-19. Однако диагноз Навальному пока не поставили, сказала Ярмыш. 

СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

О планах перевезти Навального в Германию заявлял врач, у которого оппозиционер наблюдается с 2013 года. 

Команда оппозиционера обратилась к властям РФ с просьбой содействовать его транспортировке в один из токсикологических центров Европы.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что готовы оказать помощь Навальному.

В ночь на 21 августа из Германии должен был вылететь самолет, который сможет доставить оппозиционера на лечение в немецкую клинику “Шарите” в Берлин.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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