Боевики на Донбассе за сутки совершили две провокации – штаб ООС

21.08.2020, 7:50, Новости дня

За прошлые сутки боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

“Неприцельные выстрелы из пулемета большого калибра были произведены вблизи Авдеевки, из автоматического станкового гранатомета противник выстрелил у Новоалександровки. Поскольку, как и в предыдущие дни, выстрелы были провокационными, наши военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали”, – говорится в сообщении.

С начала новых суток в районах ответственности украинских боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не фиксировалось, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

В штабе рассказали, что 20 августа во время осмотра территории нежилого домовладения в Попасной Луганской области пограничники из состава ООС ликвидировали тайник с боеприпасами.

Там были обнаружены три противотанковые мины ТМ-62, три гранаты РГД-5, три гранаты Ф-1, две гранаты ВОГ-17 и большое количество патронов. Обнаруженные боеприпасы изъяты, ведутся поиски причастных лиц.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики “ЛДНР” заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко подчеркивал, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников.