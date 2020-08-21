Главврач омской больницы заявил, что Навальный нетранспортабелен

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21.08.2020, 7:50, Новости дня

Главный врач больницы скорой помощи в российском Омске, где после вероятного отравления находится оппозиционер Алексей Навальный, заявил, что тот нетранспортабелен. Об этом в своем Twitter сообщила пресс-секретарь политика Кита Ярмыш.

“Состояние нестабильное. Решения родственников для его перевозки недостаточно”, – отметила она.

Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное.
Решния родственников для его перевозки недостаточно.

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

По словам Ярмыш, запрет на перевозку Навального означает прямую угрозу его жизни.

“Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно”, – добавила она.

Запрет на перевозку Алексея означает прямую угрозу его жизни. Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Ярмыш отметила, что до этого момента врачи говорили, что готовы санкционировать транспортировку.

“Именно поэтому мы в кратчайшие сроки ее организовали. Теперь, в последний момент, врачи не дают разрешение. Это решение, конечно, принимали не они, а Кремль”, – подчеркнула она.

При этом до нынешнего момента врачи говорили, что готовы санкционировать транспортировку. Именно поэтому мы в кратчайшие сроки ее организовали. Теперь, в последний момент, врачи не дают разрешение. Это решение, конечно, принимали не они, а Кремль

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Немецкое издание Bild сегодня утром написало, что из Германии в Россию вылетел самолет, который должен доставить Навального на лечение в Берлин. По словам собеседника издания, сегодня к обеду политик мог бы быть уже в немецкой клинике.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В больнице заявляли, что состояние Навального удалось стабилизировать, однако позже пресс-секретарь политика Кира Ярмыш обнародовала видеообращение, в котором сообщила, что его состояние по-прежнему тяжелое.

Медики исключили травматические повреждения, инсульт или инфаркт миокарда, а также COVID-19. Однако диагноз Навальному пока не поставили, сказала Ярмыш. 

СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

О планах перевезти Навального в Германию заявлял врач, у которого оппозиционер наблюдается с 2013 года. 

Команда оппозиционера обратилась к властям РФ с просьбой содействовать его транспортировке в один из токсикологических центров Европы.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что готовы оказать помощь Навальному.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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