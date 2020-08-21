 

Минтранс может запретить продажу чая в аэропортах и на вокзалах

21.08.2020, 7:49, Разное

В связи с возможным отравлением Алексея Навального Следственный комитет (СК) обратился к министерству транспорта с рекомендательным письмом запретить продажу чая на всех вокзалах страны.

– В качестве одной из версий отравления Алексея Навального рассматривается чёрный чай, который потерпевший выпил в буфете аэропорта, поэтому в целях безопасности пассажиров администрациям  надлежит приостановить продажу напитка на объектах транспорта повышенного риска: аэропортах, вокзалах, пристанях, дебаркадерах, стойбищах оленеводов, стоянках дальнобойщиков и других, – сообщил источник в Следственном комитете.

В Минтрансе согласились с аргументами СК и, помимо предложенных мер, в ведомстве планируют рассмотреть запрет на продажу чая в поездах дальнего следования.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Сергея Фургала проверят на причастность к взрыву в Бейруте

05.08 / Мнение: Израиль начинает войну?!

27.07 / Россию обвинили в подготовке к свержению Лукашенко

08.07 / Малькевич: Ливийский народ объединился из-за внешнего врага в лице Турции

07.07 / Володин о решении ЕСПЧ по обращению коммуниста Рашкина: Он должен извиниться

07.08 / Спецслужбы Великобритании предупредили об опасности на курортах Турции

30.06 / Экс-супруга Михаила Ефремова озвучила свою версию ДТП в центре Москвы

13.08 / Специалисты выяснили параметры идеальной квартиры для россиян

03.07 / Мнение: Коронавирус – болезнь “сливок” общества?

08.08 / Зюганов предложил отправить крейсер «Аврора» в Белоруссию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска