Минтранс может запретить продажу чая в аэропортах и на вокзалах

21.08.2020, 7:49, Разное

В связи с возможным отравлением Алексея Навального Следственный комитет (СК) обратился к министерству транспорта с рекомендательным письмом запретить продажу чая на всех вокзалах страны.

– В качестве одной из версий отравления Алексея Навального рассматривается чёрный чай, который потерпевший выпил в буфете аэропорта, поэтому в целях безопасности пассажиров администрациям надлежит приостановить продажу напитка на объектах транспорта повышенного риска: аэропортах, вокзалах, пристанях, дебаркадерах, стойбищах оленеводов, стоянках дальнобойщиков и других, – сообщил источник в Следственном комитете.

В Минтрансе согласились с аргументами СК и, помимо предложенных мер, в ведомстве планируют рассмотреть запрет на продажу чая в поездах дальнего следования.