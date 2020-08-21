Трамп и Аль-Казыми подтвердили стратегическое партнерство США и Ирака

21.08.2020, 7:35, Новости дня

Стратегическое партнерство США и Ирака основано на взаимном стремлении к безопасности и процветанию. Об этом говорится в совместном заявлении президента Дональда Трампа и премьер-министра Ирака Мустафы Аль-Казыми, опубликованном в четверг.

Возглавляемая Соединенными Штатами Глобальная коалиция по разгрому ИГ и иракские силы безопасности уничтожили «халифат» ИГ. Обе страны продолжают работать в тесном взаимодействии, чтобы не позволить ИГ и в дальнейшем представлять угрозу для Ирака и любой другой страны, говорится в заявлении.

«Мы подтверждаем нашу приверженность долгосрочному сотрудничеству в области безопасности во имя наращивания военного потенциала Ирака и устранения угроз нашим общим интересам», – подчеркивают лидеры США и Ирака.

Пандемия COVID-19 еще раз подчеркнула важность сотрудничества во имя построения процветающего и стабильного Ирака, отмечается в заявлении.