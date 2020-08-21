 

Европа ни в какую не хочет принимать Белоруссию за свою

21.08.2020, 7:22, Новости дня

Похоже, что в ЕС только поляки на самом деле беспокоятся за судьбу Белоруссии и её европейский путь, потому что уже французы видят картину совершенно иначе. Комиссар ЕС Тьерри Брендон чётко сказал, что тесно связанная с Россией Белоруссия — это не Европа, и её нынешнее положение никак нельзя сравнить с Украиной или Грузией, пишет Niezalezna.


Reuters

«Несмотря на то, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий всеми силами пытается поддержать белорусов в борьбе за свободу и демократию, и именно он выступил инициатором саммита ЕС, кажется, что в Европейском союзе далеко не всех так волнует судьба наших восточных соседей», — пишет Niezalezna.

В эфире Radio Europe 1 комиссар ЕС Тьерри Брентон признал, что результаты выборов в Белоруссии не соответствовали волеизъявлению народа, что имело место «недопустимое насилие», и что не соблюдалось верховенство закона. «Санкции уже введены и, вне всяких сомнений, они будут ужесточены», — объяснил он.

Затем политик произнёс удивительные слова: «Белоруссия — это не Европа, она находится на границе Европы, между Европой и Россией, эту ситуацию нельзя сравнить с Украиной или Грузией. Белоруссия на самом сильно связана с Россией, и большинство населения выступает за тесные связи с Россией».

Это провокационное заявление незамедлительно в Twitter прокомментировал его коллега евродепутат от Польши Яцек Сарюш-Вольский, назвав его скандальным. Более того, поляк назвал Брентона «кандидатом от Макрона», резюмирует Niezalezna.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / Норвегия выдворила российского дипломата по подозрению в шпионаже

17.07 / Степанов оценил возможность возвращения жесткого карантина: Шансы, как встретить динозавра на улице

02.08 / Астронавты Бенкен и Херли около часа не могли покинуть капсулу Crew Dragon

02.07 / Россия начала экспортировать лекарство для лечения коронавируса

06.08 / На фрегате “Гетман Сагайдачный” зафиксирован COVID-19

05.08 / С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты «Протон-М»

09.08 / На выборах президента Белоруссии опубликованы данные экзитполов

08.07 / Путин и Си Цзиньпин обсудили наращивание поставок углеродов

01.07 / Собянин оценил создание Новой Москвы

21.07 / Офис Зеленского рассказал о его решении выполнить требование террориста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска