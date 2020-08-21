Европа ни в какую не хочет принимать Белоруссию за свою

21.08.2020, 7:22, Новости дня

Похоже, что в ЕС только поляки на самом деле беспокоятся за судьбу Белоруссии и её европейский путь, потому что уже французы видят картину совершенно иначе. Комиссар ЕС Тьерри Брендон чётко сказал, что тесно связанная с Россией Белоруссия — это не Европа, и её нынешнее положение никак нельзя сравнить с Украиной или Грузией, пишет Niezalezna.



Reuters

«Несмотря на то, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий всеми силами пытается поддержать белорусов в борьбе за свободу и демократию, и именно он выступил инициатором саммита ЕС, кажется, что в Европейском союзе далеко не всех так волнует судьба наших восточных соседей», — пишет Niezalezna.

В эфире Radio Europe 1 комиссар ЕС Тьерри Брентон признал, что результаты выборов в Белоруссии не соответствовали волеизъявлению народа, что имело место «недопустимое насилие», и что не соблюдалось верховенство закона. «Санкции уже введены и, вне всяких сомнений, они будут ужесточены», — объяснил он.

Затем политик произнёс удивительные слова: «Белоруссия — это не Европа, она находится на границе Европы, между Европой и Россией, эту ситуацию нельзя сравнить с Украиной или Грузией. Белоруссия на самом сильно связана с Россией, и большинство населения выступает за тесные связи с Россией».

Это провокационное заявление незамедлительно в Twitter прокомментировал его коллега евродепутат от Польши Яцек Сарюш-Вольский, назвав его скандальным. Более того, поляк назвал Брентона «кандидатом от Макрона», резюмирует Niezalezna.