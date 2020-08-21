NKS заметила, что РФ охладела к золоту и увлеклась юанем

21.08.2020, 7:22, Новости дня

Россия, которая была одним из главных покупателей золота, неожиданно приостановила его закупку, а позже решила пополнить запасы китайского юаня. Как считает экономический эксперт издания Nihon Keizai Shimbun Ицуо Тосима, в этом прослеживается попытка сдержать США, однако полностью отказаться от доллара и заменить его китайской валютой Москва не рискнёт.



Reuters

Ранее в рамках курса по дедолларизации с целью пополнения валютных резервов РФ активно скупала золото, однако в этом году Москва неожиданно объявила о приостановке закупки этой валюты «без гражданства». Как считает экономический эксперт издания Nihon Keizai Shimbun Ицуо Тосима, причина этого может крыться в том, что РФ вместе с Китаем бросает вызов гегемонии американского доллара.

Как поясняет эксперт, уже давно во всём мире снизилось доверие к доллару как к ключевой валюте. В связи с этим в фокусе внимания оказывается «идея оптимальной валютной зоны», которую предложил обладатель Нобелевской премии экономист Роберт Манделл. В расколотом мире нежелательно, чтобы мировым образцом становилась валюта одной страны.

Так возникла «идея ключевой зональной валюты». Например, в Северной и Южной Америке ходит доллар, а в Европе — евро. В Азии конкурируют иена и юань. На Ближнем Востоке распространено золото. В РФ же на фоне «идеи оптимальной валютной зоны» был вакуум. Москва не хотела присоединяться ни к долларовой зоне, ни к евро, поэтому Кремль решил увеличить запасы юаней.

«Сближение рубля и юаня — тема интересная. Несмотря на это, РФ вряд ли пойдёт на то, чтобы полностью оказаться под крылом юаня. Похоже, это попытка сдержать США», — заключает Ицуо Тосима.