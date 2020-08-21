Макрон – бороться со второй волной пандемии Франция будет «точечными» мерами

21.08.2020, 7:22, Новости дня

Власти Франции в случае ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией не станут повторно вводить общенациональный карантин, заверил журналистов французский президент Эммануэль Макрон. По данным Le Figaro, господин Макрон, общаясь с журналистами в своей летней резиденции Форт де Брегансон, пояснил, что всеобщие карантинные меры обходятся слишком серьёзными последствиями для экономики, поэтому Париж будет отвечать на новые вспышки COVID-19 шагами локального характера.



Reuters

Французские политики вот-вот вернутся к работе после летних каникул — и президент страны Эммануэль Макрон решил «раскрыть душу»: перед возвращением в Париж, где он примет участие в заседании правительства, посвящённом плану восстановления экономики после пандемии коронавируса, французский лидер принял в своей летней резиденции Форт де Брегансон журналистов, дабы поделиться соображениями по самым разным темам, включая, разумеется, ситуацию с COVID-19, которая в последнее время всё больше беспокоит французов, пишет Le Figaro.

Как отмечается в материале издания, на фоне такой угрозы вновь стали слышаться предположения о том, что Франция может вернуть карантинные меры. «Мы ничего не исключаем», — заявил, комментируя такие опасения, господин Макрон. Вместе с тем, он сразу же подчеркнул, что возвращаться к общенациональному карантину в правительстве не собираются.

«Мы хотим избежать такой ситуации, в которой мы окажемся в состоянии перегрузки. Мы рассматриваем стратегии крайне локального характера — вроде того, что уже было в департаменте Майен (во многих городах департамента ранее были введены ограниченные карантинные меры, включая обязательное ношение масок. — ИноТВ), вплоть до точечного возвращения карантина в случае, если этого потребует ситуация», — добавил президент. Как поясняет журналист Le Figaro, речь идёт о мерах местного значения по аналогии с тем, как поступили китайские власти в начале лета в Пекине после ухудшения эпидемиологической ситуации, или как случилось недавно по тем же причинам в новозеландском Окленде — иными словами вариант с повторной остановкой всей экономики страны, как это было в марте, власти не рассматривают.

«Останавливать страну мы не можем, ведь сопутствующий карантину урон весьма велик, — подчеркнул господин Макрон. — Человеческое общество не может достигать нулевого уровня рисков. И реагировать на нынешнюю тревожность нужно, не скатываясь к доктрине нулевого риска».



По мнению французского президента, теперь задача по принятию защитных мер для замедления распространения инфекции должна ложиться в первую очередь не на власти, как это было в марте, а на граждан — и хотя соответствующие привычки они пока выработали не полностью, они понимают их гораздо лучше, чем пять месяцев тому назад, в начале пандемии. «В борьбе против вируса мы все действуем сообща — нося маски, соблюдая дистанцию, поддерживая гигиену», — отметил господин Макрон.



Как пишет обозреватель Le Figaro, в деле предотвращения второй волны пандемии президент Франции может положиться на своего нового премьер-министра Жана Кастекса, которого господин Макрон и избрал для того, чтобы решить задачу по выводу страны из карантина. В своём интервью французский лидер как раз затронул причины, побудившие его провести перестановку в правительстве. «Мы подошли к моменту, когда нужно сделать вдох, а для того, чтобы пойти новой дорогой нужна новая команда, которая при этом не станет отступаться от того, что было сделано за минувшие три года, — объяснил глава государства. — Мне кажется, что в новом составе правительства более сильна взаимодополняемость, в него вошли сильные личности, которые территориально укоренены. Но думать, что это позволит президенту чувствовать себя более защищённым или как-то расслабиться, не стоит: моя цель — не себя защитить, а принимать более активные меры».



По данным Le Figaro, по поводу этих мер президент и пообщается в пятницу со своим премьер-министром, который прибудет в Форт де Брегансон лично.