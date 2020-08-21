 

Мнение: Рука России в Мали

21.08.2020, 7:20, Разное

Итальянским изданием "Республика" найдена рука Кремля в военном перевороте в Мали https://colonelcassad.livejournal.com/6107002.html, который уже привел к отставке президента и правительства, а также захвату власти местной военной хунтой.
Как утверждают авторы, Россия совместно с Турцией фактически помогли подготовить военный переворот, который свалил лояльное Франции правительство, гарантировавшее присутствие французских войск на территории Мали.
Мали традиционно входит в сферу влияния Франции, еще со времен распада старой колониальной империи, поэтому переворот, создавший риски выпадения Мали из сферы влияния Франции, резонно вызывает в Париже яростные поиски виноватых в том, что произошло в Мали.

Рука России в Мали.

Некоторое время назад в Мали, а также почти во всех странах Сахеля и Северной Африки проявились секретные агенты и влияние России: на этих изображениях демонстрация, организованная в столице страны Бамако в декабре 2019 года.

Путин, российский флаг, плакаты раздавали москвичи. В течение нескольких месяцев русские в первую очередь мобилизовали семьи солдат, погибших в борьбе с терроризмом. Затем они искали поддержки у местных политиков, в правительстве и оппозиции.
Фактически, они подготовили условия для государственного переворота, который лишит Францию лояльного ей правительства необходимого для проведения ее политики в Сахеле.
Согласно европейским дипломатическим источникам, они настроили население против французского присутствия и против самой военной миссии «Бархан», организованной Парижем с 2014 года для борьбы с терроризмом.
В последние месяцы к россиянам присоединились агенты турецкой секретной службы MIT. Турция Эрдогана также некоторое время назад активизировалась в Западной Африке и Сахеле.

(с) Винченцо Нигро

https://video.repubblica.it/mondo/le-mani-della-russia-sul-mali-quando-a-bamako-si-manifestava-con-le-foto-di-putin/365753/366305 – цинк

Москвичи, признавайтесь, кто раздавал портреты Путина неграм в Бамако в сотрудничестве с агентами турецкой разведки?

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Мнение: Письмо: “Вел себя слишком по-тирански”

27.06 / Мнение: Тихий Петров

23.07 / Диетолог назвала главную ошибку при похудении

21.07 / Пожаловавшийся на безденежье Пригожин тайком увез семью в Швейцарию

31.07 / «Игра престолов» признана зрителями лучшим сериалом XXI века

05.07 / “Уходим на каникулы”: Марина Ким не скрывает третьей беременности

27.07 / Стало известно, где принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци проводят медовый месяц

10.07 / Мнение: Климатически нейтральная Европа

13.08 / Россиянам рассказали о способах изменения размеров пенсий

06.08 / Мнение: О масочно-перчаточном маразме в Москве и не только

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска