Мнение: Рука России в Мали

21.08.2020, 7:20, Разное

Итальянским изданием "Республика" найдена рука Кремля в военном перевороте в Мали https://colonelcassad.livejournal.com/6107002.html, который уже привел к отставке президента и правительства, а также захвату власти местной военной хунтой.

Как утверждают авторы, Россия совместно с Турцией фактически помогли подготовить военный переворот, который свалил лояльное Франции правительство, гарантировавшее присутствие французских войск на территории Мали.

Мали традиционно входит в сферу влияния Франции, еще со времен распада старой колониальной империи, поэтому переворот, создавший риски выпадения Мали из сферы влияния Франции, резонно вызывает в Париже яростные поиски виноватых в том, что произошло в Мали.

Рука России в Мали.

Некоторое время назад в Мали, а также почти во всех странах Сахеля и Северной Африки проявились секретные агенты и влияние России: на этих изображениях демонстрация, организованная в столице страны Бамако в декабре 2019 года.

Путин, российский флаг, плакаты раздавали москвичи. В течение нескольких месяцев русские в первую очередь мобилизовали семьи солдат, погибших в борьбе с терроризмом. Затем они искали поддержки у местных политиков, в правительстве и оппозиции.

Фактически, они подготовили условия для государственного переворота, который лишит Францию лояльного ей правительства необходимого для проведения ее политики в Сахеле.

Согласно европейским дипломатическим источникам, они настроили население против французского присутствия и против самой военной миссии «Бархан», организованной Парижем с 2014 года для борьбы с терроризмом.

В последние месяцы к россиянам присоединились агенты турецкой секретной службы MIT. Турция Эрдогана также некоторое время назад активизировалась в Западной Африке и Сахеле.

(с) Винченцо Нигро

https://video.repubblica.it/mondo/le-mani-della-russia-sul-mali-quando-a-bamako-si-manifestava-con-le-foto-di-putin/365753/366305 – цинк

Москвичи, признавайтесь, кто раздавал портреты Путина неграм в Бамако в сотрудничестве с агентами турецкой разведки?