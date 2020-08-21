СК Белоруссии завел дело по факту публичных призывов к захвату власти

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21.08.2020, 7:08, Новости дня

Главное следственное управление центрального аппарата СК Белоруссии приняло к производству уголовное дело по факту публичных призывов к захвату государственной власти, сообщил председатель СК Иван Носкевич.

По информации агентства БелТА, Генпрокуратура возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии.

«В соответствии с ч. 5 ст. 182 Уголовно-процессуального кодекса генеральный прокурор определил органом досудебного производства по настоящему уголовному делу Следственный комитет. Уголовное дело принято к производству главным следственным управлением центрального аппарата СК», – сообщил Носкевич.

По его словам, следственная группа приступила к расследованию дела. 

Ранее генпрокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что в Белоруссии возбудили уголовное дело по факту создания координационного совета оппозиции по статье о захвате государственной власти. 

На прошлой неделе штаб экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.



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