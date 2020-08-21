 

В Кремле пообещали узнать о судьбе обращавшегося к Путину мальчика-сироты

21.08.2020, 7:08, Новости дня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал уточнить судьбу мальчика из детского дома, который в феврале на открытии московского парка «Остров мечты» попросил Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.

«Мы уточним обязательно, я, честно говоря, так навскидку не знаю, но мы поинтересуемся», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Напомним, воспитанник московского детского дома, который стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений «Остров мечты», попросил Путина помочь ему вернуться к родным. Известно, что мама и папа мальчика умерли несколько лет назад, бабушка, которой больше 70 лет, оформила опеку над внуком. Позднее ребенок перестал ходить в школу, а потом был переведен на семейную форму обучения, промежуточную аттестацию не сдавал. В октябре прошлого года бабушка ребенка по решению суда была отстранена от исполнения обязанностей приемного родителя. 

Позже сообщалось, что крестный мальчика получил разрешение на временную опеку над ребенком.

Накануне стало известно, что сотрудники соцзащиты в ближайшее время собираются связаться с бабушкой мальчика, обращавшегося к президенту. Женщине помогут начать собирать документы для оформления опеки над внуком.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Кабмин Украины снял запрет на экспорт средств индивидуальной защиты

07.07 / На съезде Республиканской партии будет проводиться обязательный анализ на коронавирус

05.08 / Кандидат в президенты Белоруссии усомнился в связях оппозиционеров и задержанных россиян

03.07 / В центре Москвы подрались курьеры по доставке еды

30.06 / Федор Смолов остался в запасе “Сельты” на матч Ла Лиги с “Мальоркой”

29.06 / Отцу, застрелившему сына из охотничьего ружья, грозит до 15 лет тюрьмы

16.07 / Продажи нового кроссовера Haval H6 стартуют в августе

25.06 / В Минске задержали администратора оппозиционного телеграм-канала “Беларусь головного мозга”

27.06 / Шойгу отметил важность поправок в Конституцию для защиты исторической памяти

18.08 / Объявлено о скором возвращении Тихановской в Белоруссию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска