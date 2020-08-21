В Кремле пообещали узнать о судьбе обращавшегося к Путину мальчика-сироты

21.08.2020, 7:08, Новости дня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал уточнить судьбу мальчика из детского дома, который в феврале на открытии московского парка «Остров мечты» попросил Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.

«Мы уточним обязательно, я, честно говоря, так навскидку не знаю, но мы поинтересуемся», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Напомним, воспитанник московского детского дома, который стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений «Остров мечты», попросил Путина помочь ему вернуться к родным. Известно, что мама и папа мальчика умерли несколько лет назад, бабушка, которой больше 70 лет, оформила опеку над внуком. Позднее ребенок перестал ходить в школу, а потом был переведен на семейную форму обучения, промежуточную аттестацию не сдавал. В октябре прошлого года бабушка ребенка по решению суда была отстранена от исполнения обязанностей приемного родителя.

Позже сообщалось, что крестный мальчика получил разрешение на временную опеку над ребенком.

Накануне стало известно, что сотрудники соцзащиты в ближайшее время собираются связаться с бабушкой мальчика, обращавшегося к президенту. Женщине помогут начать собирать документы для оформления опеки над внуком.