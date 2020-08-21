ООН включила крымчан в число жителей РФ при подсчете населения

21.08.2020, 7:08, Новости дня

ООН сообщает, что население РФ в 2020 году выросло на 2 млн человек, это можно объяснить только тем, что организация начала считать жителей Крыма россиянами, сообщила завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

Согласно данным ООН, в 2019 году население РФ составляло 143,9 млн, что, однако, значительно разнилось с показателями Росстата – ведомство заявляло, что в стране проживает 146,8 млн человек. По обновленным данным Организации Объединенных Наций, население РФ в 2020 году составляет 145,9 млн, что уже гораздо ближе к оценкам отечественного статистического ведомства, согласно которым по состоянию на 1 июня численность населения составляла 146,6 млн человек.

«Единственное, что может быть объяснением, что они просто считали до прошлого года без Крыма, а по 2020 году они в численность населения РФ включили Крым. 2 млн – это как раз население Крыма», – передает РИА «Новости» слова Егоровой.

Итоговое различие оценок ООН и Росстата эксперт списала на погрешность.

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал закономерным и логичным процессом признание ООН крымчан гражданами России.

«Процесс признания международным сообществом Крыма как части Российской Федерации неизбежен. Этому не может воспрепятствовать никто. Статистика ООН логична и закономерна», – сказал Бобков.

По его словам, признание российского статуса Крыма – это вопрос времени.

«Фактов, когда международное сообщество по отношению к Крыму будет называть вещи своими именами, будет становиться все больше. Крым естественным образом вернулся на свою историческую родину, поэтому абсолютно логичен расчет ООН», – подчеркнул вице-спикер.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.