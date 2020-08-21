 

Киркоров вступился за обвиняемую в крахе карьеры Легкоступовой Аллу Пугачеву

21.08.2020, 6:53, Разное

Российский певец Филипп Киркоров опроверг слухи, касающиеся того, что Алла Пугачева препятствовала карьерному росту покойной Валентины Легкоступовой. Он заявил, что она была прекрасной исполнительницей со своей аудиторией и хитами.
Первым, кто пояснил о виновности Аллы Пугачевой, был друг Валентины Легкоступовой, работающий в комиссии по СМИ Общественной палаты России, Вадим Манукян. По его словам, Примадонна мешала карьерному росту Валентины Легкоступовой, но с этими высказываниями не согласился Филипп Киркоров.

Певец признался, что слышал подобные слухи о том, как Алла Пугачева кого-то «подсаживала и не пускала», но все это он счел ложью. Артист попросил не винить кого-то в своих неудачах. Кроме того, Валентина Легкоступова, по мнению Киркорова, была отличным исполнителем со своей фанатской базой. Во времена «дерзкой молодости» они работали вместе и тесно общались.



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