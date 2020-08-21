 

СБУ опровергла обвинения ФСБ в попытке похитить главаря боевиков “ДНР”

21.08.2020, 6:30, Новости дня

Служба безопасности Украины опровергла обвинения ФСБ РФ в попытке похитить главаря боевиков так называемой “ДНР”. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба СБУ.

“Сегодня в средствах массовой информации распространяется заявление ФСБ РФ, которая отчиталась об очередном “успехе” – якобы она сорвала спецоперацию СБУ и задержала группу лиц, которые собирались похитить одного из боевиков, воевавших на Донбассе. Служба безопасности Украины подчеркивает, что обнародованная информация является продолжением цепи обычных фейков российской стороны. И даже этот фейк свидетельствует: РФ защищает и поддерживает боевиков”, – говорится в сообщении.

В то же время в СБУ заявили, что ежедневно работают над тем, чтобы привлечь к ответственности каждое лицо, принимавшее участие в боевых действиях на востоке Украины на стороне российских оккупантов.

В ФСБ РФ утверждали, что украинские спецслужбы пытались похитить “одного из лидеров народного ополчения Донбасса”. Похищение боевика на территории РФ якобы готовили граждане Украины Андрей Байдалу и Игорь Мищенко.

В российской спецслужбе уверяют, что СБУ готовила еще несколько похищений и убийств россиян, пишет ТАСС. По указанию украинских спецслужб члены ОПГ якобы вели наблюдение за конкретными адресами в регионах России, а для выполнения ряда заданий выезжали на оккупированную территорию Донбасса.

В июле агентство УНН писало, что сотрудники СБУ задержали бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу с позывным Швед, которого боевики обвинили в убийстве бывшего главаря “ДНР” Александра Захарченко. Задержанному сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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