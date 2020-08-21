Зеленский использует служебные поездки для агитации за “Слугу народа” – Комитет избирателей Украины

21.08.2020, 6:30, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский использует служебные поездки в регионы Украины для агитации за политическую партию “Слуга народа”. Об этом заявили в Комитете избирателей Украины (КИУ) в Facebook, ссылаясь на фото- и видеоматериалы, обнародованные по результатам региональных поездок президента.

В КИУ отмечают, что 19 августа во время рабочей поездки Зеленского в Запорожье и 20 августа во время поездки в Херсон на сцене, где выступал президент, имелись материалы с признаками агитационных, размещенные в пользу политической партии “Слуга народа”. Зеленский проводил выступление на фоне баннеров с логотипом “Слуги народа” и надписью “Зе! місцеві”.

Также в своих выступлениях Зеленский постоянно акцентировал внимание на словосочетании “Украина – это ты”, отмечают в КИУ. 6 августа заместитель главы фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук в Facebook сообщала, что это официальный избирательный слоган политсилы на местных выборах.

В комитете также добавили, что участие в рабочей поездке президента в Запорожье принял министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, который во время мероприятия официально представил кандидата от политической партии “Слуга народа” на выборах запорожского городского головы.

По оценке КИУ, такие действия президента и Кабинета Министров являются проявлением использования служебных полномочий в политических целях, имеют признаки политической коррупции и злоупотребления админресурсом.

“Учитывая, что финансирование рабочих поездок президента осуществляется за бюджетные средства, такие действия можно расценивать как проявление скрытой агитации за средства налогоплательщиков. По данным Единого вебпортала использования публичных средств, в среднем один региональный перелет президента стоит около 250 тыс. грн”, – добавили в КИУ.

В. Зеленський використовує службові поїздки для агітації за «Слугу Народу»Президент України В. Зеленський використовує… Posted by КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ on Neljapäev, 20. august 2020

Выборы в местные органы власти в Украине назначены на 25 октября.

Волеизъявление обойдется госбюджету в 2,25 млрд грн.