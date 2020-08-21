“Нафтогаз” способствовал демонополизации рынка поставок газа – финдиректор группы Smart Energy

21.08.2020, 6:30, Новости дня

НАК “Нафтогаз України” разрушил монополию облгазов на поставки газа бытовым потребителям, считает финансовый директор группы Smart Energy Алексей Заец.

Отмена спецобязательств (ПСО) стала финальным пунктом либерализации рынка газа, начавшейся в 2015 году, отметил он в интервью “Українським новинам”.

“Если коротко, то монополия разбила монополию. Можно только приветствовать произошедшее, НАК “Нафтогаз” фактически выступил тараном в плане отмены ПСО и выбора поставщика последней надежды. То есть он пролоббировал лишение облгазов (вернее, связанных с ними предприятий, которые занимаются поставкой газа, – газсбытов) монополии на поставки ресурса населению (домохозяйствам) и на предприятия теплокоммунэнерго”, – сказал Заец.

По его словам, демонополизация затронула значительный сегмент рынка.

“Если взять весь рынок газа Украины, то это порядка 30 млрд м³ газа. Из них домохозяйства потребляют порядка 8–10 млрд м³ (в основном это зависит от температурного фактора зимой). Плюс до 7 млрд м³ потребляют теплокоммунэнерго, то есть те, кто производит тепло. Что получается? Получается, что около 50% рынка у нас было вне рыночных механизмов регулирования: цена на газ здесь определялась искусственно. Сейчас получилось, что эти 50% рынка газа открываются для нормальной конкурентной борьбы”, – сказал Заец.

В краткосрочной перспективе на формирование цены газа будут влиять два фактора, считает он. “Первое – открылся новый рынок и многие компании хотят захватить свою долю на нем, соответственно, возможен демпинг. Второе – не секрет, что мы сейчас бьем все рекорды по заполняемости подземных хранилищ газа, а это тоже будет тянуть цену на газ вниз”, – добавил Заец.

С октября 2015 года в Украине отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения, производителей тепла и других защищенных потребителей. Таким образом, пятый год “Нафтогаз” поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях, отмечает “Интерфакс-Украина”.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика.

Украинский рынок газа до начала 2020 года работал по принципу импортного паритета: “Нафтогаз” предлагал потребителям более низкую цену, чем рекомендованная, рассказывал глава НАК Андрей Коболев. Разделение тарифа произошло в течение последнего года.