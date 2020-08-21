Уволившаяся из Disney ради карьеры в порно Белла Торн сломала сайт OnlyFans

21.08.2020, 6:17, Разное

Бывшая звезда студии Disney Белла Торн после регистрации на сайте для распространения эротических фотографий OnlyFans «сломала» ресурс. Сразу после создания аккаунта и публикации нескольких фотографий в бикини на сайт в течение некоторого времени не могли зайти пользователи.

Несмотря на то, что сайт OnlyFans имеет платную подписку, составляющую 102 доллара за полгода, нагрузки выдержать он не смог. Помимо подписки пользователи имеют возможность подарить актрисе обычные подарки, которые она перечислила в своем списке. Например, собачью подстилку, гамак, дозатор для спиртных напитков и игрушки с рождественской тематикой.

Стоит отметить, что в 2019 году ресурс Pornhub наградил актрису ежегодной премией. Бывшая звезда Disney Белла Торн сняла короткометражный фильм для взрослых «Она и он». Для работы в порноиндустрии она даже отказалась от выгодных контрактов. По словам артистки, опыт съемки подобного контента для нее оказался интересным. Она никогда ранее не присутствовала на съемочной площадке, где происходил настоящий секс.