Кремль прокомментировал госпитализацию Навального

21.08.2020, 6:10, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что следит за сообщениями о госпитализации Алексея Навального, и пожелал ему скорейшего выздоровления «как любому гражданину страны». Песков пообещал оказать помощь в эвакуации Навального на лечение за границу, если поступят обращения за такой помощью.

Пресс-секретарь президента добавил, что привлечены лучшие врачи, которые делают все необходимое, чтобы помочь Навальному. Песков заявил, что в России будет проведено расследование, если подтвердится информация об отравлении Навального.

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный госпитализирован в бессознательном состоянии в больницу скорой медицинской помощи №1 Омска. Утром в четверг Навальный возвращался в Москву из Томска. В самолёте ему стало плохо. В связи с этим лайнер экстренно посадили в Омске, а оппозиционному политику вызвали скорую помощь. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, которая находилась рядом с Навальным, сообщила, что врачи подозревают у главы ФБК токсическое отравление. Она предполагает, что его могли отравить «чем-то, подмешанным в чай», поскольку это было единственное, что Навальный пил с утра.

Заместитель главного врача больницы Анатолия Калиниченко заявлял, что состояние Навального тяжёлое и стабильное, он подключён к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам Калиниченко, проверяется несколько диагнозов, отравление рассматривается «как одна из возможных причин», но «есть ряд состояний», которые в острой форме привели бы к такой же клинической картине.

ТАСС сообщает со ссылкой на «источник в правоохранительных органах», что версия об умышленном отравлении Навального пока не рассматривается: «Не исключено, что он что-то выпил или принял вчера самостоятельно». Ярмыш отрицает это: « Он не пил вчера и не принимал никаких таблеток сегодня». Она говорит о скоординированной медиакампании провластных сетевых ресурсов.

По словам Ярмыш, Юлию Навальную после разговора с главным врачом пустили в палату к супругу. Но врачи до сих пор не предоставили никаких документов, которые позволили бы начать подготовку к перевозке основателя ФБК в другую больницу.