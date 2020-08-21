В партии «Патриоты России» призвали не политизировать отравление Навального

21.08.2020, 6:08, Новости дня

«Надо дождаться заключения врачей и правоохранителей, а не переводить произошедшее в область политической провокации», – сказала газете ВЗГЛЯД заместитель председателя партии «Патриоты России» Надежда Корнеева, комментируя госпитализацию блогера Алексея Навального с диагнозом «отравление неустановленным психодиcлептиком».

«Во-первых, еще не поставлен окончательный диагноз, врачи еще не сделали выводов, – сказала Надежда Корнеева. – Во-вторых, я желаю всем здоровья, и господин Навальный не исключение. А в-третьих – главное, чтобы соратники, сторонники и кураторы господина Навального не пытались перевести произошедшее в плоскость политической провокации. Это никому не нужно».

«Надо полагать, что Навальный в своем вояже по Сибири был с самыми близкими людьми. Потому надо дождаться заключения врачей и правоохранительных органов, а потом уже давать оценку случившему», – резюмировала Надежда Корнеева.

Ранее в четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. В омской больнице рассказали, что он находится в тяжелом состоянии в реанимации. СМИ сообщали, что врачи обнаружили алкоголь в крови Навального.

Транспортные полицейские организовали проверку информации о том, что Навальный мог отравиться в аэропорту Томска.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пожелал блогеру Алексею Навальному скорейшего выздоровления и пообещал оказать помощь в эвакуации на лечение за границу, если поступят подобные обращения.