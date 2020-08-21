Ефремов посвятил стихи погибшему в ДТП Захарову

21.08.2020, 6:08, Новости дня

Актер Михаил Ефремов посвятил стихи водителю Сергею Захарову, погибшему в ДТП на Садовом кольце, сообщила супруга артиста Софья Кругликова на допросе в суде.

По словам женщины, он хотела передать стихи в ТАСС, но ее от этого отговорили, передает РЕН ТВ.

Кругликова добавила, что Ефремов, как личность, «очень глубокий, любящий человек», и произнесенные им после ДТП слова обращения «выстрадал».

Также супруга Ефремова добавила, что актер находится в тяжелом моральном состоянии после аварии.

Ранее Кругликова сообщила о странных следах на шее артиста и травмах после ДТП. По ее словам, Ефремов сильно переживал случившееся и рыдал навзрыд.

В среду в суде допросили свидетелей: актеров Никиту Высоцкого и Татьяну Беркович, поэта Андрея Орлова.

Сообщалось также, что Пресненский суд приобщил к материалам дела против актера Михаила Ефремова отзыв специалиста, указавшего на возможность повлиять на управление автомобилем через спутник. Специалист-автотехник в суде призвал в расследовании аварии учитывать «энергетические дыры», «грозовые сгустки» и «аэрозольные облака».

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.