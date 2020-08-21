 

Ефремов посвятил стихи погибшему в ДТП Захарову

21.08.2020, 6:08, Новости дня

Актер Михаил Ефремов посвятил стихи водителю Сергею Захарову, погибшему в ДТП на Садовом кольце, сообщила супруга артиста Софья Кругликова на допросе в суде.

По словам женщины, он хотела передать стихи в ТАСС, но ее от этого отговорили, передает РЕН ТВ.

Кругликова добавила, что Ефремов, как личность, «очень глубокий, любящий человек», и произнесенные им после ДТП слова обращения «выстрадал».

Также супруга Ефремова добавила, что актер находится в тяжелом моральном состоянии после аварии.

Ранее Кругликова сообщила о странных следах на шее артиста и травмах после ДТП. По ее словам, Ефремов сильно переживал случившееся и рыдал навзрыд.

В среду в суде допросили свидетелей: актеров Никиту Высоцкого и Татьяну Беркович, поэта Андрея Орлова.

Сообщалось также, что Пресненский суд приобщил к материалам дела против актера Михаила Ефремова отзыв специалиста, указавшего на возможность повлиять на управление автомобилем через спутник. Специалист-автотехник в суде призвал в расследовании аварии учитывать «энергетические дыры», «грозовые сгустки» и «аэрозольные облака».

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Новосибирские ученые первыми в РФ получили нейтрализующие коронавирус антитела

02.08 / Патриарх Кирилл объяснил, кто распространяет слухи о его богатстве

27.07 / Гривна немного укрепилась к доллару и евро

25.07 / В Минздраве предложили ужесточить штрафы за употребление наркотиков

09.08 / Посольство РФ в Минске подключилось к разрешению ситуации с журналистами «Дождя»

31.07 / Euronews – Москва настаивает на невиновности задержанных в Белоруссии россиян

24.07 / В Керчи спустили на воду новейший малый ракетный корабль «Циклон»

28.06 / Суд в Калининграде не допустил экспертизу доказательством вины в деле братьев Магомедовых

30.06 / Памфилова заверила в безуспешности попыток двойного голосования по Конституции

27.06 / Предложение главы избиркома журналистке назвали шуткой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска