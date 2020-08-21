DM – британским врачам рекомендовали говорить пациентам правду про их ожирение

21.08.2020, 6:00, Новости дня

Британским врачам было рекомендовано записывать диагноз ожирение в карту пациента и говорить с ним об этом, когда лишний вес становится первопричиной иных заболеваний, пишет Daily Mail. Дело в том, что сейчас они вместо этого прописывают таким пациентам специальные устройства вроде оборудования в ванную или усиленного кресла-каталки, а это бремя ложится на плечи налогоплательщиков.



Reuters

Британским докторам сказали быть честными со своими пожилыми пациентами, у которых есть лишний вес и чьё здоровье от этого зависит, пишет Daily Mail. Сейчас же вместо того, чтобы убедить пациентов снизить вес, доктора идут простым путём и прописывают дорогое оборудование, чтобы помочь им в ежедневной жизни.

По оценке местных властей, налогоплательщики платят за содержание людей с высокой степенью ожирения порядка £65 миллионов в год. Им требуется, в том числе, укреплённая кровать и стулья, специальное оборудование для ванной, усиленные кресла-каталки.

По словам экспертов, из-за страха обидеть врачи записывают в карту лишь такие заболевания как диабет или инсульт, но не ожирение, хотя именно оно и может быть первопричиной. Также они часто стараются компенсировать потерю мобильности клиента дополнительным оборудованием, в результате они двигаются ещё меньше, и их проблемы растут, риски, что они будут в долгосрочной перспективе зависеть от соцобеспечения, становятся выше.

Так что специалисты решили, что врачи должны честно говорить с пациентом о его лишнем весе, а пациенты должны брать на себя ответственность за свои решения, но государство будет их поддерживать в этом. Эксперты настаивают, что с ожирением необходимо бороться, иначе здоровье людей так и будет страдать, а экономические и социальные издержки — расти.

По статистическим данным, с середины 1990-х годов количество людей с ожирением высокой степени увеличилось в 7 раз у мужчин и в 3 раза у женщин. И в основном это касается жителей бедных районов и этнических меньшинств, пишет Daily Mail.