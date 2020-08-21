 

Guardian – уходя уходи — в ЕС не согласились на предложение Лондона сохранить обмен мигрантами

21.08.2020, 6:00, Новости дня

Великобритания предлагала после окончания переходного периода брексита сохранить с остальными членами ЕС правило, в соответствии с которым страны могут возвращать нелегальных мигрантов в ту страну, из которой они прибыли. Однако в Брюсселе не согласились на это, посчитав, что Лондон пытается сохранить европейские правила весьма выборочно, пишет Guardian.


Reuters

Европейский союз отверг запрос Великобритании о подписании миграционного пакта, который позволил бы сторонам возвращать нелегальных мигрантов в те страны, откуда они прибывают, пишет Guardian. Сейчас такое правило действует в рамках Европейского союза, и Лондон может вернуть нежелательных лиц в ту европейскую страну, откуда они прибыли. Но после истечения срока переходного периода 31 декабря он такое право потеряет.

Прежде британское правительство называло общеевропейские правила негибкими и жёсткими, но теперь, получается, хочет принять их на вооружение и вывести за пределы блока. Однако страны Южной Европы при этом принимают почти в 10 раз больше беженцев, которые прибывают по морю, чем Великобритания.

Как показывает статистика, Великобритания и прежде не очень активно возвращала мигрантов. В 2018 году она вернула 209 человек, при этом туда приехало больше 1,2 тыс. мигрантов со всей Европы. Что же до общего числа беженцев, то в Германии зарегистрировали больше 142 тыс. запросов на убежище в 2019 году, во Франции — почти 120 тыс., а в Великобритании — лишь 44 250.

Так что в ЕС это предложение сочли несбалансированным. Там отмечают, что Лондон теперь пытается выбрать из нынешней европейской системы некие аспекты и сохранить их. Однако в его предложении по мигрантам для ЕС не так-то много ценности, пишет Guardian. 



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